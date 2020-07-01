Bolu'da, bulunan yaralı karabatak tedavi altına alındı - Son Dakika

Yaralı karabatak daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İşletme Müdürlüğü'ne getirilen yaralı karabatağa ilk müdahale İşletme Müdür Yardımcısı Fatih Bilgili tarafından yapıldı.

Olay yerine giden ekipler dere içinde sürüklenen karabatağı dereden çıkarttı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar, Seben ilçesi Keskinler Mahallesi mevkinde buldukları karabatağın kurtarılması için Seben Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine haber verdi.

Bolu 'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karabatak, tedavi altına alındı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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