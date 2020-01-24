Bolu'da, buzlanma nedeniyle devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, buzlanma nedeniyle devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bolu'da, buzlanma nedeniyle devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Bolu'da, seyir halindeyken buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen çimento hammaddesi yüklü kamyonun sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bolu'da, buzlanma nedeniyle devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, System.String[]

Bolu'da, seyir halindeyken buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen çimento hammaddesi yüklü kamyonun sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kaza, saat 11.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Dadıç köyü mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi Ayhan idaresindeki 14 DJ 121 plakalı çimento hammaddesi yüklü kamyon, seyir halindeyken yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Yol kenarındaki dereye uçmaktan son anda kurtulan kamyonu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kazada, kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından aracın ön camını kırılarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Remzi Ayhan, tedavisi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Devrilen kamyon ise, vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:27 Kaynak: İHA
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