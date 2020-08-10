Bolu'da caddeye sosyal mesafeli banklar koyuldu - Son Dakika

BOLU Belediyesi'nce koronavirüs tedbirleri kapsamında İzzet Baysal Caddesi boyunca sosyal mesafe kurallarına uygun banklar yerleştirildi.

Bolu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında İzzet Baysal Caddesi üzerindeki banklar kaldırıldı. Normalleşme süreci ile birlikte vatandaşların talepleri dikkate alınarak, eski bankların yerine sosyal mesafeye uygun olarak banklar yerleştirildi. Uygulama, vatandaşları da memnun etti. Banklarda arkadaşı ile sohbet eden Mevlüt Erçelik, "Ben ilk defa oturuyorum. Fena olmamış. Mesafe kurallarına uygun olmuş" dedi. Banklarda dinlenen Ali İsmail Üstün ise, "Bence çok güzel olmuş. İki kişilik olmuş. Önceki banklar dört kişilikti ve kalabalık oluyordu. Banklar sosyal mesafeye de uyuyor" diye konuştu.