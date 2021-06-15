Bolu'da çakalların saldırısı sonucu yaralanan karaca yavrusu tedavi edildi - Son Dakika

Bolu'da çakalların saldırısı sonucu yaralanan karaca yavrusu, tedavisinin ardından rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındı.
Hayvansever Çetin Kumaş, Yedigöller bölgesinde çakalın saldırısından kurtardığı karaca yavrusunu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Ekipler tarafından veterinere götürülen karaca yavrusu tedavi edildi.
Karaca, daha sonra Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezine götürüldü.
Veteriner hekim Murat Kubilay, AA muhabirine, gerekli tetkik ve tedavisi yapılan yaralı karacanın durumunun iyiye gittiğini söyledi.
Kaynak: AA
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