Bolu'da çakalların saldırısı sonucu yaralanan karaca yavrusu tedavi edildi - Son Dakika

Veteriner hekim Murat Kubilay , AA muhabirine, gerekli tetkik ve tedavisi yapılan yaralı karacanın durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Karaca, daha sonra Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Ekipler tarafından veterinere götürülen karaca yavrusu tedavi edildi.

Hayvansever Çetin Kumaş, Yedigöller bölgesinde çakalın saldırısından kurtardığı karaca yavrusunu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Bolu 'da çakalların saldırısı sonucu yaralanan karaca yavrusu, tedavisinin ardından rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındı.

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