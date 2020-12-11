Bolu'da çaldıkları elektronik eşyayı İstanbul'da sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bolu'da iş yerinden çaldıkları cep telefonu ve elektronik eşyayı İstanbul'da sattıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesi'ndeki iş yerinden cep telefonu ve elektronik eşya çalındığı ihbarı üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

İş yerindeki ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, İstanbul'dan kiralık araçla kente gelen 2 kişinin cep telefonu ve elektronik eşyayı çaldıktan sonra kaçtıklarını belirledi.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla D.Ç. (18) ve A.K'yi (20) kent merkezinde yakaladı.

Çaldıkları cep telefonu ve elektronik eşyayı İstanbul'da sattıkları öne sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde olay yerine gelen şüphelilerin iş yerinin kapısını açmak için uzun süre uğraştıkları, zanlılardan birinin kırmak için koşarak cam kapıya çarpması yer alıyor.

Kayıtların devamında şüphelilerin kapıyı delici-kesici aletlerle açtıktan sonra içeri girerek cep telefonu ve elektronik eşyayı çalarak kaçtıkları görülüyor.