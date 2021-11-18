Bolu'da çaldıkları halat tamburunu satmaya çalıştıkları öne sürülen 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bolu'da halat tamburu çalarak sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşçılar köyünde bir kişinin tomruk çekiminde kullanılan traktöre bağlı halat tamburunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen Çaydurt Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlığı A.Ö, R.H. ve F.H'nin yaptığını tespit etti.

Tamburun sosyal paylaşım sitesi üzerinden satılmaya çalışıldığını belirleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Banaz köyü sınırlarında ormanlık alanda bulunan tambur ise sahibine teslim edildi.