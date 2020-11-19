Çaldıkları keresteleri 10 kişiye sattıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Bolu'da 100 bin lira değerinde kereste çalarak 10 kişiye sattığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Gölköy Kavşağı'nda yer alan bir firmanın deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma kapsamında depoda bulunan ve yurt dışından ithal olarak getirilen 100 bin lira değerindeki kerestenin traktör römorkuna yüklenerek çalındığını belirleyen ekipler, olayla ilgili 4 kişiyi takibe aldı.

Şüphelilerin, çaldıkları keresteleri 10 kişiye sattığını tespit eden ekipler, önce çalıntı keresteleri bularak sahibine teslim etti, daha sonra da şüpheliler E.Y. (20), A.K. (20), S.M.(20) ve E.K'yi (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesine sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.