Ekiplerce yapılan şasi numarası kontrolünde otomobilin 14 ABJ 238 plakalı araç olduğu ve Bolu Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi Amirliği bölgesinden 25 Ağustos'ta çalındığı tespit edildi.

Bolu 'da çalınan bir otomobil, polis tarafından Karabük 'te park halinde bulundu.

Kaynak: AA

Karabük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da çalınan otomobil Karabük'te bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.