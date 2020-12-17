Çalınan otomobil Karabük'te bulundu - Son Dakika

"Aracın kapıları açıktı, anahtarı da üzerindeydi." diyen Özer, "Eve girip çıkacaktım, o yüzden anahtarı üzerine bırakmıştım. Çalınmış. Arabayı hemen buldular. Polis ekiplerimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler S.D. ile E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 'nde yaşayan Süleyman Özer , otomobilinin evinin önünde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

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