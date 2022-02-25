Bolu'da çalıntı rögar kapaklarını satmakla suçlanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da çalıntı rögar kapaklarını satmakla suçlanan 2 şüpheli tutuklandı

25.02.2022 17:50
Bolu'da çalıntı rögar kapaklarını satmakla suçlanan 2 şüpheli tutuklandı

Bolu'da rögar kapaklarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bolu'da rögar kapaklarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Okçular köyü mevkisinde rögar kapaklarının çalındığı ihbarını alan İl jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu çalıntı rögar kapaklarını satmak isteyen şüpheliler E.A. ve B.F'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
500
Bolu'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı Bolu'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı Eski nişanlısının evinde karşılaştığı genci öldüren zanlı tutuklandı Eski nişanlısının evinde karşılaştığı genci öldüren zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı, Okçular, Asayiş, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da çalıntı rögar kapaklarını satmakla suçlanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:34 Altının kilogram fiyatı düşerek 863 bin 650 liraya geriledi
17:26 Ukrayna ve Rusya'dan gelen açıklamalarla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 geriledi
17:22 Rasim Ozan Kütahyalı sonucu görünce baygınlık geçirdi! Barcelona eşleşmesi sevindirmedi
17:20 Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi
17:17 Kameralara takılan görüntü akıllarda soru işareti bıraktı! Sovyetler Birliği bayrakları Rus tanklarında
16:58 Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
16:37 Kim bu Ukraynalı Neonaziler, ordudaki güçleri ne? Onları neden hiç duymadık?
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 17:56:29. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'da çalıntı rögar kapaklarını satmakla suçlanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement