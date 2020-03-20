Bolu'da, camiye giremeyen vatandaşlar kapıda namaz kıldı - Son Dakika
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Bolu'da, camiye giremeyen vatandaşlar kapıda namaz kıldı

6 saat önce

Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan cemaatle namaz kılınmaması kararı sonrası, camiye giremeyen 5 vatandaş kapıda namaz kıldı.

Bolu'da, camiye giremeyen vatandaşlar kapıda namaz kıldı, System.String[]

Bolu'da, korona virüs tedbirleri kapsamında alınan cemaatle namaz kılınmaması kararı sonrası, camiye giremeyen 5 vatandaş kapıda namaz kıldı.


Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tüm Türkiye'de, camilerin Cuma günü ikindi namazına kadar kapalı olmasına karar verildi. Bolu'da ise 5 vatandaş, öğle ve Cuma namazını kılmak için geldiği Yıldırım Beyazıt Cami'nin kapalı olduğunu fark etti. Kapıdaki uyarıları okuduktan sonra caminin kapısına giden vatandaşlar, burada namazlarını kıldı. İbadetlerini tamamlayan vatandaşlar daha sonra da caminin önünden ayrıldı. - BOLU

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:22 Kaynak: İHA

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