Bolu'da çamura saplanan mandayı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bolu'da samura saplanan mandayı itfaiye ekipleri kurtardı.
Merkeze bağlı Atyaylası mevkinde hayvancılık yapan Mehmet Köpür, yaylada kaybolan mandasını çamur dolu çukurun içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, mandanın bulunduğu çukura girerek, mandaya halat bağladı. Bağlanan halat itfaiye aracı yardımı ile çekilerek manda çamur dolu çukurdan çıkartıldı.
Mandasının kurtulduğuna sevinen Köpür, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 14:01 - Kaynak: AA
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