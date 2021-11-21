Bolu'da "Canlarımız Kaybolmasın" projesi hayata geçirildi - Son Dakika

Bolu'da "Canlarımız Kaybolmasın" projesi hayata geçirildi

Bolu İl Jandarma Komutanlığınca, küçük yaştaki çocuklar, 65 yaş üstü kişiler, zihinsel engelliler ve alzaymır hastalarının kaybolduklarında kolay bulunmalarını sağlamak amacıyla "Canlarımız Kaybolmasın" projesinin başlatıldığı bildirildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığınca, küçük yaştaki çocuklar, 65 yaş üstü kişiler, zihinsel engelliler ve alzaymır hastalarının kaybolduklarında kolay bulunmalarını sağlamak amacıyla "Canlarımız Kaybolmasın" projesinin başlatıldığı bildirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentte son 5 yılda 207 kayıp olayının yaşandığına, kırsalda kaybolan ve arama çalışmaları sonucu bulunan vatandaşların genelde 65 yaş üstü, zihinsel engelli ve alzaymır hastalarından oluştuğuna dikkat çekildi. Bireylerin çeşitli sebeplerle evinden ayrılarak kaybolmaları durumunda, kollarında takılı bulunan "akıllı saat" sayesinde konumunun tespit edilerek en kısa sürede bulunabileceği vurgulanan açıklamada, evinden uzaklaşarak farklı yerleşim yerine giden kişilerin kimlik ve iletişim bilgilerinin kısa sürede tespit edilmesi amacıyla "künye levhası" kullanılması gerektiği kaydedildi. "Canlarımız Kaybolmasın" projesiyle akıllı saat ve künye levhası kullanımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Son Dakika

Bela okuyup "İnşallah sektörden silinirler" dedi! Elçin Sangu'nun hangi ünlüler için konuştuğu merak konusu oldu

AK Parti Kocaeli İl Başkanı: Erdoğan, 'Emredersin Biden, ne istiyorsun Macron?' derse dolar da avro da düşer

Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti

Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu

Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim

Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı

Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?

İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi