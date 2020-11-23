Bolu'da çantasında uyuşturucuyla yakalanan kadın tutuklandı - Son Dakika

Bolu'da çantasında 1 kilo 274 gram esrarla yakalanan kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotim ekiplerince, "uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine" yönelik yapılan çalışma kapsamında şüphelenilen bir araç durduruldu.

Araçtaki Yeşil G'nin (26) çantasında yapılan aramada 1 kilo 274 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Yeşil G, sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.