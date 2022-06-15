Çapa makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çapa makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

15.06.2022 12:26

Şüphelinin adliyeye çıkartılması Bolu'da çapa makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı BOLU - Bolu'da çapa makinesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şüphelinin adliyeye çıkartılması

Bolu'da çapa makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

BOLU - Bolu'da çapa makinesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sağlık Mahallesi'nde hırsızlık ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli G.D'nin çaldığı çapa makinesini sattığını belirledi.

Ekiplerce yakalanan G.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen çapa makinesi sahibine teslim edildi.

Çapa makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Çapa makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Çapa makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Çapa makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çapa makinesi çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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