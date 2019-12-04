Son Dakika Haberleri: Bolu'da, çatı katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, çatı katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bolu'da, çatı katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, ismi öğrenilemeyen yaşlı kadının kaldığı eve sıçradı.

Bolu'da, çatı katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, ismi öğrenilemeyen yaşlı kadının kaldığı eve sıçradı.Yaşlı kadının evi kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kabiller mahallesinde 2 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ismi öğrenilemeyen yaşlı kadının kaldığı eve sıçradı. Binadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangında yaşlı kadının yaşadığı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.


Yangın olduğu sırada evde olmayan yaşlı kadının, oğlu tarafından 1 gün önce kendisinde kalması için evinden alındığı öğrenildi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

İtfaiye, Gerede, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:14 Kaynak: İHA
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