Bolu'da Çatı Yangını
42 dakika önce
Bolu'nun Mengen ilçesinde, bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'nun Mengen ilçesinde, bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kıyaslar köyünde iki katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mengen Belediyesi İtfaiyesi ve Mengen Orman İşletmesine bağlı ekipler, alevleri diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı.
Yangında çatı katında hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:36 Kaynak: AA
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