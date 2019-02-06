Son Dakika Haberleri: Bolu'da Çatı Yangını

Bolu'da Çatı Yangını

42 dakika önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde, bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Bolu'nun Mengen ilçesinde, bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kıyaslar köyünde iki katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mengen Belediyesi İtfaiyesi ve Mengen Orman İşletmesine bağlı ekipler, alevleri diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında çatı katında hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:36 Kaynak: AA

İtfaiye, Mengen, Bolu, Güncel
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