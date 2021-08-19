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Bolu'da, çekici üzerinde taşınan otomobilde 305 gram esrar yakalandı - Son Dakika

Bolu'da, çekici üzerinde taşınan otomobilde 305 gram esrar yakalandı

19.08.2021 15:11
Bolu'da, çekici üzerinde taşınan otomobilde 305 gram esrar yakalandı, System.String[]

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda çekici üzerinde taşınan araca yapılan operasyonda 305 gram toz esrar ele geçirildi.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda çekici üzerinde taşınan araca yapılan operasyonda 305 gram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan çekicinin üzerinde bulunan otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İl sınırlarına girdiği belirlenen çekici TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durduruldu.

Çekici üzerindeki araçta yapılan aramalarda 305 gram toz esrar ile 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Çekici sürücüsü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Bolu'da, çekici üzerinde taşınan otomobilde 305 gram esrar yakalandı

TEM Otoyolu, Jandarma, Esrar, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, çekici üzerinde taşınan otomobilde 305 gram esrar yakalandı - Son Dakika


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