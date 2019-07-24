Bolu'da cenaze dönüşü kaza: 2 ölü, 9 yaralı (2)
1 saat önce
ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTIBolu'da TEM Otoyolu'nda minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:47 Kaynak: DHA
ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI
Bolu'da TEM Otoyolu'nda minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Olay yerinde yaşamını yitiren Mehmet Tunbul (54) ile aynı isme taşıyan ağır yaralı Mehmet Tunbul (44), İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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