Son Dakika Haberleri: Bolu'da cenaze dönüşü kaza: 2 ölü, 9 yaralı (2)
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Bolu'da cenaze dönüşü kaza: 2 ölü, 9 yaralı (2)

1 saat önce

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTIBolu'da TEM Otoyolu'nda minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Bolu'da cenaze dönüşü kaza: 2 ölü, 9 yaralı (2), System.String[]

ÖLÜ SAYISI 2'YE ÇIKTI
Bolu'da TEM Otoyolu'nda minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Olay yerinde yaşamını yitiren Mehmet Tunbul (54) ile aynı isme taşıyan ağır yaralı Mehmet Tunbul (44), İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


TEM Otoyolu, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:47 Kaynak: DHA
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