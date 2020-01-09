Bolu'da çevreci öğrenciler atık topladı - Son Dakika
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Bolu'da çevreci öğrenciler atık topladı

6 saat önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde eğitim gören 200 öğrenci, 20 bin mavi kapak, 9 bin plastik şişe ve 2 bin pil topladıkları "doğaya saygı" sloganlı bir çevreci çalışma gerçekleştirdi.

Bolu'da çevreci öğrenciler atık topladı, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde eğitim gören 200 öğrenci, 20 bin mavi kapak, 9 bin plastik şişe ve 2 bin pil topladıkları "doğaya saygı" sloganlı bir çevreci çalışma gerçekleştirdi.

Mudurnu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 200 öğrenci, performans ödevi olarak başlattıkları çalışma kapsamında yaklaşık 3 ay boyunca atık topladı.

Toplanan 20 bin mavi kapakla ihtiyaç sahibi bir kişiye akülü tekerlekli sandalye alınacak, 9 bin plastik şişe ve 2 bin atık pil ise geri dönüşüme gönderilecek.

Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yahya Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri hayata hazırlamayı amaçladıklarını belirterek, "Bu proje okulumuz adına, ülkemiz, geleceğimiz, insanlık adına çok olumlu bir proje oldu." dedi.

Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"ne destek vermek istediklerini dile getirdi.

Proje sorumlusu biyoloji öğretmeni Canan Başak da öğrencilerin örnek çalışma gerçekleştirdiğini aktararak, "Bu çalışmayla ilçenin doğasını bir nebze korumuş olduk." ifadesini kullandı.

Mudurnu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Feyza Nursena Esen ise çalışmayla çevre konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.

Anadolu Lisesi, Mudurnu, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:12 Kaynak: AA
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