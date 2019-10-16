Son Dakika Haberleri: Bolu'da, cezaevi firarisi parmak izinden yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da, cezaevi firarisi parmak izinden yakalandı

Bolu'da, cezaevi firarisi parmak izinden yakalandı

1 saat önce

Bolu'da, cezaevi firarisi parmak izinden yakalandıBOLU - Bolu'da kimliğini gösteremediği için götürüldüğü parmak izi kontrolünde cezaevi firarisi olduğu anlaşılan Melih şahıs, işlemlerinin ardından kaçtığı Zonguldak cezaevine gönderildi.

Bolu'da, cezaevi firarisi parmak izinden yakalandı

BOLU - Bolu'da kimliğini gösteremediği için götürüldüğü parmak izi kontrolünde cezaevi firarisi olduğu anlaşılan Melih şahıs, işlemlerinin ardından kaçtığı Zonguldak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, şehir merkezinde hareketlerinden şüphelendikleri bir şahıs üzerinde kimlik kontrolü yaptı. Şahsın kimliğini gösterememesi üzerine ekipler, vatandaşın kimliğinin belirlenmesi için parmak izi kontrolüne götürdü. Yapılan kontrolde, şüphelinin hırsızlık suçundan dolayı kaldığı Zonguldak cezaevinden geçtiğimiz hafta firar eden Melih Akdaş olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akdaş,çıkarıldığı mahkemenin ardıdnan Zonguldak cezaevine gönderildi.

Bolu'da, cezaevi firarisi parmak izinden yakalandı

Zonguldak, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:20 Kaynak: İHA
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