Bolu'da cezaevi personeli, yurtlarda kalacak - Son Dakika

BOLU Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentteki cezaevlerinde görevli personelin evlerine gitmeyeceklerini, izole edilen yurtlarda kalacaklarını açıkladı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Yaman, koronavirüs tedbirleri hakkında bilgi verdi. Yaman, sürecin başından itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, Adalet Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda tüm ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların bilgilendirildiğini kaydetti. Yaman, koğuşların tamamına çamaşır suyu, el dezenfektanı, sabun gibi temizlik malzemelerinin dağıtıldığını belirterek, hijyen koşullarını sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. Bu süreçte kendilerine bağlı olan görevli personelle ilgili tedbirlerin artırıldığını aktaran Yaman, maske ve eldiven takıldığını belirtti.