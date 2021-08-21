CEZAEVİNDEKİ ARKADAŞLARININ EVİNE CAMDAN GİREN 2 KİŞİ HIRSIZLIK ŞÜPHESİYLE YAKALANDI - Son Dakika

BOLU'da, cezaevindeki arkadaşlarının evine camdan girdikleri sırada komşuların hırsızlık ihbarında bulunduğu 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sağlık Mahallesi Gürol Sokak'ta yaşayan ve şu anda cezaevinde olan A.K.?nın evine camdan 2 kişinin girdiğini gören komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri olay yerine sevk edildi. Komşuların ihbar ettiği eve giren ekipler evde G.T. ve K.S.?nin bulunduğunu gördü. Cezaevinde bulunan ev sahibinin arkadaşları olduğunu iddia eden 2 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.