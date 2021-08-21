Bolu'da cezaevindeki arkadaşlarının evine izinsiz girdiği öne sürülen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Sağlık Mahallesi Gürol Sokak'ta yaşayan ve cezaevinde olan A.K'nin evine, gece saatlerinde camdan iki kişinin girdiğini gören komşuları durumu polise bildirdi.

Batshuayi, Beşiktaş teknik heyetini mest etti: Bu ligin çok üstünde bir golcü