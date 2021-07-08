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Cezaları onanan 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Cezaları onanan 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

08.07.2021 11:42

Cezaları onanan 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi FETÖ'den yargılanan 2 isim, 3 yıl sonra etkin pişmanlık istedi Bolu'da FETÖ/PDY Çatı Yapılanması davasında haklarında verilen kararlar Yargıtay tarafından onanan 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Cezaları onanan 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

FETÖ'den yargılanan 2 isim, 3 yıl sonra etkin pişmanlık istedi

BOLU - Bolu'da FETÖ/PDY Çatı Yapılanması davasında haklarında verilen kararlar Yargıtay tarafından onanan 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Çatı Yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan 34'ü tutuklu 118 sanıktan 79'una, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 28 Mayıs 2018 tarihinde 1 yıl 10 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. Sanıklar hakkında verilen kararın ardından tutuklu ve tutuksuz sanık avukatları Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yoluna gitti. Kararların aynen onanmasının ardından sanık avukatları Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nde temyiz haklarını kullandılar. Yargıtay 16'ıncı Dairesi de istinafın kararını aynen onayarak, sanıklar hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararları kesinleştirmiş oldu.

Haklarında verilen kararlar onanan şüpheliler Aydın G., Mehmet Ö., Mehmet S., Durmuş Ö., Fedai Ö., Uğur K., Uğur A., Levent S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla ve Terörle Mücadele Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Temyiz aşamasında etkin pişmanlık istediler

FETÖ/PDY Çatı Yapılanması davasında tutuksuz olarak yargılanan A.O. ve İ.F.'nin temyiz aşamasında Mart ayında verdikleri dilekçelerde etkin pişmanlıktan yararlanmak istedikleri öğrenildi. Yargıtay 16'ıncı Dairesi ise bu kişilerin verdikleri bilgilerin örgüt içerisindeki kaldıkları süre, örgütsel faaliyet ve konumuna uygun faydalı bilgiler olup olmadığı, eldeki bilgilerle örtüşüp örtüşmediğinin ilgili birimlerden sorulup değerlendirilerek sonucuna göre haklarında karar verilmesine hükmetti.

Cezaları onanan 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Cezaları onanan 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Cezaları onanan 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Cezaları onanan 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Cezaları onanan 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Cezaları onanan 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü, Yargıtay, Temyiz, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaları onanan 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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