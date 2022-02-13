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Bolu'da, çiçekçilerin 14 Şubat hazırlıkları başladı - Son Dakika

Bolu'da, çiçekçilerin 14 Şubat hazırlıkları başladı

13.02.2022 11:23

Bolu'da, çiçekçilerin 14 Şubat hazırlıkları başladı Bolu'da, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde çiçekçilerde hazırlıklar başladı.

Bolu'da, çiçekçilerin 14 Şubat hazırlıkları başladı

BOLU - Bolu'da, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde çiçekçilerde hazırlıklar başladı. Fiyatların yükseldiğini belirten çiçekçi İlker Aytar, "Gül fiyatları 25 liradan 70 liraya kadar çıkıyor" dedi.

Bolu'da, 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle çiçekçilerin yoğun mesaisi başladı. Sevgililer Günü'nün simgelerinden olan kırmızı gülleri satışa hazırlayan çiçekçiler, çiçekleri dikenlerinden ayırdıktan sonra son haline getirerek müşterilerine sunuyor. Fiyatları geçtiğimiz yıllara göre yüksek olan güller çeşidine gören 25 liradan 70 liraya kadar satılıyor.

"Fiyatlarda yükselme oldu"

Bolu'da uzun yıllardır çiçekçilik yapan İlker Aytar, "Hazırlıklarımıza başladık. Çiçeklerimiz geldi. Geçen sene korona virüs vardı. Bu sene daha yoğun olacağına inanıyoruz. Çeşidimiz fazla. Fiyatlarda biraz yükselme oldu. Ama yoğunluk olacak. Güller geldiğinde önce dikenlerinden ayrılıyor. Sonra altları kesilip yeniden sulara konuluyor. En son aşamada buket, kutuda gül, arajman olarak 7-8 çeşit müşteriye sunuluyor. Fiyatlar 25 liradan başlıyor, 50 liraya kadar çıkıyor. Güle yapılan işlem önemli. Tek gül alınırsa 25 lira. Papatyalı gül yapılırsa 70 lira. Fiyatlarımız geçen seneye göre yüksek ama herşeyin fiyatı yükseldi" dedi.

"Fiyat olarak yerli güller daha uygun"

Yerli güllerin ithal güllere oranla daha ucuz olduğunu ifade eden Aytar, "14 Şubat'ın simgesi zaten kırmızı gül. Fiyatlardan dolayı müşteriler bazen orkideye yöneliyor. Daha uzun ömürlü olduğu için. O yüzden ağırlıklı olarak orkide ve kırmızı güle rağbet var. ekstra olarak yapay güller de getirdik. İthal güller daha ön planda ama fiyat olarak yerli gül daha uygun olduğu için ona yöneliyorlar" şeklinde konuştu.

Bolu'da, çiçekçilerin 14 Şubat hazırlıkları başladı
Bolu'da, çiçekçilerin 14 Şubat hazırlıkları başladı
Bolu'da, çiçekçilerin 14 Şubat hazırlıkları başladı
Bolu'da, çiçekçilerin 14 Şubat hazırlıkları başladı

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Sevgililer Günü, Bolu, Genel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bolu'da, çiçekçilerin 14 Şubat hazırlıkları başladı - Son Dakika


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