Bolu'da çiftçilere verimli sulama teknikleri anlatıldı

Ayrıca silaj ve dane mısır yetiştiriciliği hasat kriterleri ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) aracılığıyla uygulamaya konulan Makine Ekipman Parkı Projesi hakkında bilgiler verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası iş birliğiyle Bolu Sanayi ve Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan toplantıda, çiftçilere verimli sulama teknikleri anlatıldı.

Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

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