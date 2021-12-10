Bolu'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bolu'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Büyük Cami Mahallesi Ahmet Yümnioğlu Sokak'taki parkta gençlerden oluşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ö.R.Y. ile T.S. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Sağlık durumları iyi olan Ö.R.Y. ve T.S. ile kavgaya karışan 3 genç, ifadeleri alınmak üzere Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.