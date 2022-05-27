Ev yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Ev yangını büyümeden söndürüldü

27.05.2022 09:28

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yıldızım Beyazıt Mahallesi Şehit Murat Menteş Sokak'ta bulunan 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi ve mahalleliler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye personeli, yangını büyümeden söndürdü.

Yangında, 2 katlı evin çatı katında hasar oluştu.

Ev yangını büyümeden söndürüldü
Ev yangını büyümeden söndürüldü
Ev yangını büyümeden söndürüldü
Ev yangını büyümeden söndürüldü

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Kaynak: AA

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