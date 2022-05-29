Bolu'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Bolu'da çıkan orman yangını söndürüldü

29.05.2022 18:14
Bolu'da çıkan orman yangını söndürüldü

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan ve ekiplerin çalışmasıyla söndürülen orman yangını sonucu yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan ve ekiplerin çalışmasıyla söndürülen orman yangını sonucu yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Kızılkuyu mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Göynük, Mudurnu ve Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, AA muhabirine, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "Soğutma çalışmalarına başladık. Henüz neden çıktığıyla ilgili net sonuca ulaşamadık. Şu an için endişe edilecek bir durum yok." dedi.

Bolu'da çıkan orman yangını söndürüldü
Bolu'da çıkan orman yangını söndürüldü
Bolu'da çıkan orman yangını söndürüldü
Bolu'da çıkan orman yangını söndürüldü
Bolu'da çıkan orman yangını söndürüldü

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Kaynak: AA

Orman Bölge Müdürlüğü, Yangın, Göynük, Bolu, Güncel, Son Dakika

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