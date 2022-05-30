Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Demirhanlar köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgedeki köylerde bulunan orman ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük Kaymakam Vekili Fatih Çevik ve Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ten bilgi aldı.

Kılıç, burada yaptığı açıklamada, yangına karadan ve havadan müdahale edildiğini belirtti.

Söndürme çalışmalarına çok sayıda arazöz, 1 helikopter ve itfaiye araçlarının katıldığını aktaran Kılıç, "Yangın kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk tespitlere göre yaklaşık 8 hektarlık çam ormanı zarar gördü." diye konuştu.