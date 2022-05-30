Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

30.05.2022 16:41

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Demirhanlar köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgedeki köylerde bulunan orman ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük Kaymakam Vekili Fatih Çevik ve Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ten bilgi aldı.

Kılıç, burada yaptığı açıklamada, yangına karadan ve havadan müdahale edildiğini belirtti.

Söndürme çalışmalarına çok sayıda arazöz, 1 helikopter ve itfaiye araçlarının katıldığını aktaran Kılıç, "Yangın kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk tespitlere göre yaklaşık 8 hektarlık çam ormanı zarar gördü." diye konuştu.

Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
KOZAN'DA 6 NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI KOZAN'DA 6 NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI Kozan'da yeniden çıkan orman yangını kontrol altına alındı Kozan'da yeniden çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


Son Dakika
20:37 Rusya, ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeyen Hollanda'ya gaz akışını kesiyor!
19:51 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK Başkanı ve üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili rapor hazırlattı: YSK'ya gönderme yoktur
19:46 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Müzakere kapısı açık şartlar belli
19:45 Premier Lig devi Chelsea resmen satıldı! Kulüp için 4 milyar sterlinden fazla para ödediler
19:19 Adına havale gelmediği için sinirlenen adam ekmek bıçağıyla banka müdürünün odasını bastı!
18:55 Galatasaray'dan transfer çalımı! Gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
18:18 Üzerinde sadece sütyen varken canlı yayın yapan Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı!
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 20:53:04. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement