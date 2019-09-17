Son Dakika Haberleri: Bolu'da çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü
Son Dakika Güncel Haber

Bolu'da çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü

1 saat önce

BOLU'ya bağlı Tetemeçele köyünde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Bolu'da çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü, System.String[]

BOLU'ya bağlı Tetemeçele köyünde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 10 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında, merkeze bağlı Tetemeçele köyü mevkisinde tarlalar arasındaki ağaçlık alanda çıktı. Bölgeden yükselen duman ve alevi gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözlerle Bolu ve Mengen Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda örtü yangını olarak görünlen yangın, kontrol altına alındı. Yapılan incelemede, yangında yaklaşık 10 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi. Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerine gelen Bağışlar köyü muhtarı Murat Yavuz, "Yangın şu an kontrol altında. Herhangi bir sıkıntı yok. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yaklaşık 10 dönümlük arazi yandı" dedi.

Tetemeçele, İtfaiye, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) TEM Otoyolu'nda lüks cip bariyerlere ok gibi saplandı
LPG takılı bir cip bariyerlere saplandı, itfaiye başında bekledi Adnan Oktar'ın mağdur ettiği isim, mahkeme önünde davul zurna çaldırıp oynadı Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:27:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da çıkan orman yangınında 10 dönümlük alan zarar gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]