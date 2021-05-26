Son dakika haberleri: Çıkan orman yangınında 7 hektar alan zarar gördü - Son Dakika

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hasanlar ve Demirhanlar köylerinin arasında kalan ormanlık alan ve makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, Göynük Orman İşletmesi ekipleri, köylüler ve orman işçilerinin müdahalesiyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.

Yangında, yaklaşık 7 hektar alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.