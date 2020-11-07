Bolu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bolu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

07.11.2020 23:15
Bolu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, System.String[]

Bolu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bolu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişi, açılan ateş sonucunda ayağından yaralandı.

Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavganın yaşandığı bölgede araştırma yapan polis ekipleri, sokak arasında otluk bölgede bir tüfek buldu.

Çıkan silahlı kavganın ardından olay yerinden kaçanların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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