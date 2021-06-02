Bolu'da çıkan yangında ahır, samanlık ve garajlar küle döndü - Son Dakika

Bolu'da çıkan yangında ahır, samanlık ve garajlar küle döndü

BOLU - Bolu merkeze bağlı Sazakşeyhler köyünde çıkan yangında yan yana bulunan 2 ahır, samanlık ve garaj küle döndü.

Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Sazakşeyhler köyünde meydana geldi. Hüseyin Yalçınkaya'ya ait içerisinde ahır, samanlık ve garajın bulunduğu ahşap yapıda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesinin ardından alevler hemen bitişiğinde bulunan Metin Özcan'a ait ahır, samanlık ve garaja sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alev alev yanan ahır, samanlık ve garajlara müdahale etti. Özcan ve Yalçınkaya'nın garajda bulunan araçları yangın büyümeden kurtarırken her iki ahşap yapıda yanarak küle döndü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.