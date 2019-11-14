Son Dakika Haberleri: Bolu'da çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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Bolu'da çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Bolu'nun Göynük ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bolu'da çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Bolu'nun Göynük ilçesinde ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çubuk Köyü Saki Mahallesi'nde Recai Çelik'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Göynük Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkan yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye, Göynük, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:52 Kaynak: AA
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