Bolu'da çıkan yangında konteyner kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bolu'da İl Özel İdaresi'nin bahçesinde depo olarak kullanılan konteynerde çıkan yangın söndürüldü.
Kültür Mahallesi Şehitler Caddesi'nde İl Özel İdaresi bahçesinde yapımı süren inşaatın malzemelerinin bulunduğu konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden işçiler, Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, konteyner kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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