Son Dakika Haberleri: Bolu'da cinsel güç artırıcı hap operasyonu: 2 gözaltı
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Bolu'da cinsel güç artırıcı hap operasyonu: 2 gözaltı

1 saat önce

BOLU'da, şüphe üzerine durdurulan araçta piyasa değeri yaklaşık 168 bin TL olan çok sayıda cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi.

Bolu'da cinsel güç artırıcı hap operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

BOLU'da, şüphe üzerine durdurulan araçta piyasa değeri yaklaşık 168 bin TL olan çok sayıda cinsel gücü arttırıcı hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine TEM yolunda bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, 575 adet boş ilaç kutusu ile 4 bin 600 adet cinsel gücü artırıcı hap ele geçirdi. Araçta bulunan İ.K. (57) ve E.K. (47) gözaltına alındı. Ele geçirilen hapların piyasa değerinin 168 bin TL olduğu belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:10 Kaynak: DHA
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