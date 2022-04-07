Bolu'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Bolu'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

07.04.2022 13:23
Bolu'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, cip ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, cip ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, D-100 yolu Mengen kavşağında meydana geldi. İstanbul yönüne giden İ.Ö.'nün kullandığı 14 KD 914 plakalı cip ile A.S. yönetimindeki 37 ABS 913 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü A.S. ile cipte bulunan İ.A., E.R.A. ve S.A. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Bolu'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Bolu'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Bolu'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Bolu'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bolu'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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