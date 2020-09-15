Bolu'da ciple çarpışan motosiklet sürücüsü 20 metre sürüklendi - Son Dakika

Bolu'da ciple çarpışan motosiklet sürücüsü 20 metre sürüklendi
Bolu'da D-100 Karayolu üzerinde yolun karşısına geçtiği sırada ciple çarpışarak 20 metre yerde sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bolu'da D-100 Karayolu üzerinde yolun karşısına geçtiği sırada ciple çarpışarak 20 metre yerde sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 34 BN 8493 plakalı cip, şehir içi istikametine gitmekte olan F. U. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşerek 20 metre boyunca yerde sürüklenen F.U. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü F. U., tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU
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