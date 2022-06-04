Çobanların bulduğu kızıl geyik yavrusu korumaya alındı - Son Dakika
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Çobanların bulduğu kızıl geyik yavrusu korumaya alındı

04.06.2022 10:03

Bolu'da çobanlar tarafından bulunan kızıl geyik yavrusu, bakım sürecinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Bolu'da çobanlar tarafından bulunan kızıl geyik yavrusu, bakım sürecinin ardından doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Kıbrıscık ilçesinde ormanlık alanda kızıl geyik yavrusu gören çobanlar, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Kızıl geyik yavrusunun bulunduğu bölgede arama çalışması ve gözlem yapan ekipler, anne geyiğe rastlamadı.

İşletme müdürlüğüne getirilerek ilk kontrollerinin ardından Bolu Mili Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen kızıl geyik yavrusu, bakım süreci sonrasında doğaya salınacak.

Çobanların bulduğu kızıl geyik yavrusu korumaya alındı
Çobanların bulduğu kızıl geyik yavrusu korumaya alındı
Çobanların bulduğu kızıl geyik yavrusu korumaya alındı
Çobanların bulduğu kızıl geyik yavrusu korumaya alındı
Çobanların bulduğu kızıl geyik yavrusu korumaya alındı
Çobanların bulduğu kızıl geyik yavrusu korumaya alındı
Çobanların bulduğu kızıl geyik yavrusu korumaya alındı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çobanların bulduğu kızıl geyik yavrusu korumaya alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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