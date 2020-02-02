Bolu'da çocukla ördeği ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Bolu'da çocukla ördeği ilgi odağı oldu

21 dakika önce

Bolu'ya ailesi ile tatile gelen 10 yaşındaki Eren Ay'ın 6 aydır beslediği ördeği ile arasındaki bağ görenleri şaşırttı.

Bolu'da çocukla ördeği ilgi odağı oldu, System.String[]

Bolu'ya ailesi ile tatile gelen 10 yaşındaki Eren Ay'ın 6 aydır beslediği ördeği ile arasındaki bağ görenleri şaşırttı.


İstanbul'dan Bolu'ya üniversitede öğrenim gören çocuklarını ziyarete ve tatile gelen Ay ailesi, 6 ay önce civcivken alarak besledikleri ördeği de yanlarında getirdi. Güneşli havayı fırsat bilen aile, kentin en işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi'nde ördekleri ile yürüyüşe çıktı. 10 yaşındaki Eren Ay ve ailenin peşinden bir an olsun ayrılmayan ördek vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ördekle küçük çocuk arasındaki bağ ise görenleri şaşırttı.


"Evin içinde odada büyüttük"


Oğlunun hayvanlara ilgisinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Şenol Ay, "O sürekli bizimle beraber gezer. Nereye gidersek bizimle beraber geliyor. Yaklaşık 6 aydır bizimle birlikte. Çok ufaktı biz onu aldığımızda, civcivdi. Büyüttük. Evin içinde odada büyüttük. Şu anda bizim peşimizden ayrılmıyor. Her yere geliyor. Oğluma daha fazla gidiyor. Hayvanlarla bayağı bir ilgiliyiz. Çocuğumun da hayvanlarla ilgili olması beni çok mutlu ediyor. Sık sık geliriz Bolu'ya. Ördek de ikinci kez bizimle geliyor. Görenler bayağı bir şaşırıyor. Çünkü çok normal bir durum değil ördeğin insanlarla gezmesi. Ama bu alıştı bize. Biz de onu bırakamıyoruz, o da bizi bırakmıyor. Böyle dolaşıyoruz onunla" dedi.


Ördeğiyle sürekli ilgilenen Eren Ay ise, "Onu çok seviyorum. Alıştım ona. Gün içinde besliyorum, oyun oynuyorum. Dışarı çıktığımızda gezdiriyorum. O da beni galiba seviyor. Hayvanlara sevgim çok. Başka kuşum ve iki tane de tavuğum var" şeklinde konuştu. - BOLU

İstanbul, Güneşli, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:35 Kaynak: İHA
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