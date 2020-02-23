Bolu'da, çocuklar Sonic Boom etkinliği ile doyasıya eğlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da, çocuklar Sonic Boom etkinliği ile doyasıya eğlendi - Son Dakika

Bolu'da, çocuklar Sonic Boom etkinliği ile doyasıya eğlendi

6 saat önce

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, küçük ziyaretçilerine Sonic Boom etkinliği ile keyifli anlar yaşattı.

Bolu'da, çocuklar Sonic Boom etkinliği ile doyasıya eğlendi, System.String[]

Bolu'nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, küçük ziyaretçilerine Sonic Boom etkinliği ile keyifli anlar yaşattı.


Bolululara hizmetini sürdüren 14 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları eğlence dolu dünyanın kapılarını severek izledikleri Sonic Boom ile açtı. Düzenlenen etkinlik ile minik ziyaretçiler, Sonic Boom maskot karakteri ve hayran bırakan gösterileri ile eğlenceli anlar geçirdi. Etkinlik alanında hatıra fotoğrafları çektiren ziyaretçiler, oyunlarla eğlenceli anlar yaşadı. - BOLU

Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 06:45 Kaynak: İHA
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