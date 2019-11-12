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Bolu'da çöp kamyonuyla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Bolu'da çöp kamyonu, otomobil ve cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da çöp kamyonuyla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı, System.String[]

Bolu'da çöp kamyonu, otomobil ve cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Recai Ö. idaresindeki Bolu Belediyesine ait 06 FV 5714 plakalı çöp kamyonu, Çıkınlar Caddesi'nde 14 AAS 395 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yol kenarında park halinde bulunan Asım A'ya ait 14 GA 538 plakalı cipe arkadan çarparak durdu.

Kazada 14 AAS 395 plakalı otomobilin sürücüsüyle yanında bulunan ve kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kaza esnasında araçlarının park halinde olduğunu, kendilerinin ise markette alışveriş yaptıklarını ifade eden Asım A, "Biz marketten alışverişimizi yaptık ve aracımıza doğru ilerlerken kamyon park halinde bulunan aracımıza arkadan çarptı. Aracımızda maddi hasar meydana geldi." dedi.

Hastanede tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Mazotu leğene doldurdular

Bu arada kazanın ardından yakıt deposu delinen kamyondan yola mazot akmaya başladı. Mazotun aktığını gören kamyon sürücüsüyle arkadaşları depodan akan mazotu leğene boşalttı ve daha sonrada bidona doldurdu. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:28 Kaynak: AA
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