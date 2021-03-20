Bolu'da, çöp konteynerine atılan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika

Bolu'da, çöp konteynerine atılan yavru kedi kurtarıldı

20.03.2021 15:00
Bolu'da, çöp konteynerine atılan yavru kedi kurtarıldı, System.String[]

Bolu'da, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından yeraltı çöp konteynerinin içine atılan yavru kedi Bolu Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak kedi evine konuldu.

Bolu'da, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından yeraltı çöp konteynerinin içine atılan yavru kedi Bolu Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak kedi evine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesinde bulunan yeraltı çöp konteynerinin içine yavru bir kedi atıldığını gören vatandaşlar durumu Bolu Belediyesi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yavru kedi çöp konteynerinin içinden çıkarıldı.

Duyarlı vatandaşların ihbarıyla kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan kedi çöp konteynerinin bulunduğu parktaki belediyeye ait kedi evine yerleştirilerek mama ve su verildi. Belediye ekipleri, kediyi konteynerin içine atan şahsın kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. - BOLU

Bolu'da, çöp konteynerine atılan yavru kedi kurtarıldı
Bolu'da, çöp konteynerine atılan yavru kedi kurtarıldı
Bolu'da, çöp konteynerine atılan yavru kedi kurtarıldı

Veteriner, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu'da, çöp konteynerine atılan yavru kedi kurtarıldı - Son Dakika


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