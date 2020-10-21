Bolu'da çöplerini bıraktığı parkta cüzdanını unutan gence ilginç ceza - Son Dakika

Bolu'da, parkta bulunan masada bıraktığı çöplerinin yanında cüzdanını unutan gence çöplerini temizlemesi şartıyla cüzdanı geri verildi.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Alpağut Mahallesi'nde sabah sporu yaptığı sırada bir parktaki masanın üzerinde çöpler bırakıldığı gördü. Özdemir, masadaki çöpleri temizlemek istediği sırada masada Fatih A. isimli şahsa ait unutulmuş cüzdanla karşılaştı. Nüfus cüzdanını zabıta ekiplerine teslim eden Özdemir, kendisini video kaydına alarak Fatih A.'ya çağrıda çöpleri temizlemesi şartıyla cüzdanını alabileceğini söyledi.

Özdemir sosyal medyadan yayınladığı video kaydında, "Ben her sabah spor yapıyorum. Spor yaptığımda parklarımızda karşılaştığımız manzara ne yazık ki bu şekilde. Görüntüden anladığım kadarıyla keyifli, sohbetli bir akşam geçiren arkadaşlar, ne yazık ki masayı bu şekilde bırakıp terk ediyorlar. Ancak bugün farklı bir şeyle karşılaştım. Buraları temizlemek istediğim zaman baktım ki arkadaşlardan bir tanesi cüzdanını unutmuş. İçi boş bir şekilde. Sadece bir kimlik var. Ben cüzdanı zabıta arkadaşlara teslim ediyorum. Cüzdanın sahibi Fatih A.'ya söylüyorum. Biz bu masayı bugün temizlemeyeceğiz. Bugün sen temizleyeceksin. Fotoğrafını çekip zabıta arkadaşlara getireceksin ve cüzdanını teslim alacaksın" dedi.

Özdemir'in çağrısını duyan Fatih A., parkta bıraktığı çöpleri temizledikten sonra zabıta ekiplerinden nüfus cüzdanını geri aldı. - BOLU