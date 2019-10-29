Son Dakika Haberleri: Bolu'da cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı
Son Dakika Güncel Bolu'da cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı

Bolu'da cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı

1 saat önce

Bolu'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandıBolu'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı coşkuyla kutlandı.

Bolu'da cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı, System.String[]

Bolu'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Bolu'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı coşkuyla kutlandı. Öğrencilerin 200 metrelik Türk bayrağı taşıması büyük alkış aldı.

Bolu'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı, Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Kıdemli Albay Göksel Çaylı, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bugün Cumhuriyet'in kurulduğu gün kadar heyecanlı ve güçlü olmalıyız. Sesimizle, alkışımızla, konuşmamızla, duruşumuzla her zamankinden daha güçlü, daha zinde ve daha mutlu bir şekilde günün anlamını idrak etmeye çalışmalıyız. dedi.

Vali Ümit'in konuşmasının ardından halk oyunu gösterilerinin düzenlendiği törende, öğrenciler Türk bayrakları ve asker selamıyla geçiş yaptı. Polis ve jandarma ekipleri de törende geçiş yaptı. Yaklaşık 2 bin öğrencinin katıldığı törende, yüzlerce öğrencinin 200 metrelik Türk bayrağını taşıması büyük alkış aldı.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 02:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Ödemiş'te 2 bin gönüllü Cumhuriyet Bayramı için aynı anda zeybek oynadı
Son dakika: Cumhuriyet Bayramı'nı kana bulayacaklardı: Eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı CHP teşkilatı, Valiliğin yürüyüş yapmayı yasakladığı Nevşehir'de Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünü gerçekleştirdi Adıyaman'da yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 19 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 15:45:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da cumhuriyet bayramı coşkuyla kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]