Bolu'da, D-100 Karayolu Ankara yönü kapanma riski ortadan kalktı - Son Dakika

Bolu'da, D-100 Karayolu Ankara yönü kapanma riski ortadan kalktı

16.10.2020 15:55

Bolu'da, D-100 Karayolu Ankara yönü kapanma riski ortadan kalktı Bolu'da, arazisi D-100 Karayolu Ankara yönü içinde kalan ve başlattığı hukuk mücadelesini 13 yıl sonra kazanan Ö.Y. ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında sağlanan anlaşmayla birlikte karayolunun kapanma riski ortadan kalktı.

Bolu'da, D-100 Karayolu Ankara yönü kapanma riski ortadan kalktı

BOLU - Bolu'da, arazisi D-100 Karayolu Ankara yönü içinde kalan ve başlattığı hukuk mücadelesini 13 yıl sonra kazanan Ö.Y. ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında sağlanan anlaşmayla birlikte karayolunun kapanma riski ortadan kalktı.

Bolu'da, 1991 yılında D-100 Karayolu'nun genişletilerek duble yol yapılmasıyla birlikte Vakıfgeçitveren köyü mevkiindeki Ö.Y'ye ait olan 570 metrekarelik tarla yolun geçtiği alan içerisinde kaldı. 13 yıl boyunca karayolunun geçtiği arazisine ait emlak vergisini ödeyen Ö.Y., 2007 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü hakkında müdahalenin önlenerek asfaltın kaldırılması istemiyle dava açtı. 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın sonunda Yargıtay 18 Nisan 2018 tarihinde arazi sahibinin talebini haklı buldu. Müdahalenin önlenerek asfaltın kaldırılmasına hükmeden Yargıtay, 17 Ocak 2020 tarihinde Bolu İcra Mahkemesi'ne asfaltın kaldırılması için talep yazısı gönderdi.

İcraya konulma kararının üzerinden geçen 10 aylık süreçte Karayolları Genel Müdürlüğü'nün gerekli yasal girişimleri başlatmaması üzerine 13 yıl süren hukuk mücadelesini kazanan Ö.Y.'nin avukatı Cihan Yavuz, müvekkiline ait olan 570 metrekarelik arazinin olduğu alanı kırmızı boyayla işaretleyerek orta refüje mahkeme kararının yazılı olduğu tabelayı astı. Tabelada "Özel mülktür. 18.04.2018 tarihinde kesinleşen Bolu 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/455E 2016/528K sayılı ilamı doğrultusunda Bolu İcra Müdürlüğü'nün 2019/257E sayılı takip dosyasıyla davalı Karayollarının müdahalesi sonlandırılarak taşınmaz üzerindeki asfalt kaldırılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Anlaşma sağlandı

D-100 Karayolu'nun kapatılacağına yönelik tabelanın yol kenarına konulmasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri ile tarla sahibi Ö.Y. arasında yapılan görüşmeyle anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşmayla birlikte D-100 Karayolu'nun Ankara yönü kapatılmaktan kurtuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Cihan Yavuz, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nden kamulaştırma başmühendisi olan arkadaşlar heyet olarak geldiler. Müvekkilimizden tüm süreçle ilgili özür dilediler. Gözden kaçırdıklarını belirttiler. Netice itibariyle müvekkilim de kamu yararını kendi özel yararından üstün tuttuğu için kamulaştırma açısından orta yol bulundu. Kamulaştırma işlemleri için 29 Eylül 2020 tarihinde anlaşma sağlandı. Dolayısıyla artık biz kendi taşınmazımızla ilgili bir sıkıntımız kalmayacak. Bu taşınmazın karayolları üzerine tescili sağlanacak. Müvekkilimiz de kamulaştırma bedeline kavuşmuş olacak. D-100 Karayolu üzerindeki kapanma riski ve tehlikesi bertaraf edilmiş olacak" dedi.

Bolu'da, D-100 Karayolu Ankara yönü kapanma riski ortadan kalktı
Bolu'da, D-100 Karayolu Ankara yönü kapanma riski ortadan kalktı
Bolu'da, D-100 Karayolu Ankara yönü kapanma riski ortadan kalktı
Bolu'da, D-100 Karayolu Ankara yönü kapanma riski ortadan kalktı

Karayolları Genel Müdürlüğü, D-100 Karayolu, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bolu'da, D-100 Karayolu Ankara yönü kapanma riski ortadan kalktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

'Askıda Ekmek' kampanyası başlatan Bahçeli, İstanbul'daki zamma tepki gösterdi: Komşusu açken tok yatan bizden değildir Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Son Dakika: Reuters'tan S-400 iddiası: Sinop'ta füze atışı test edildi Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı Öldüğü sanılarak evde derin dondurucuya kondu, kurtarıldıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti Sokaktaki annesini gören 3 yaşındaki Meryem, balkondan düşerek can verdi! Annenin çığlıkları mahalleyi inletti Skandal görüntü! Rehabilitasyon merkezinde otizmli gencin ellerini arkadan iple banka bağladılar Alevlerden son anda kurtuldu, yol kenarına oturup küle dönen aracını izledi
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor         
15:13
Almanya'ya transfer olan Barış Başdaş'tan çarpıcı itiraf: Kalbim G.Saray için atıyor Almanya'ya transfer olan Barış Başdaş'tan çarpıcı itiraf: Kalbim G.Saray için atıyor         
14:52
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:30
Kısıtlamalar peş peşe geliyor! Kırıkkale'de site ve apartmanların ortak kullanım alanları yasaklandı Kısıtlamalar peş peşe geliyor! Kırıkkale'de site ve apartmanların ortak kullanım alanları yasaklandı         
14:03
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan "barış gücü" yanıtı: Desteklemiyoruz         
13:50
Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti         
13:14
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı Bir kadınla buluşacağını sanarak gittiği randevuda gaspa uğradı         
12:06
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Oktay Kaynarca, kendisinden 30 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi         
09:35
Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 16:13:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da, D-100 Karayolu Ankara yönü kapanma riski ortadan kalktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei