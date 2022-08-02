YOL KENARINDAKİ ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINI TRAFİK POLİSLERİ SÖNDÜRDÜ

BOLU'da, D-100 karayolunda ormanlık alanda çıkan yangın, durumu fark eden trafik polislerinin yangın söndürme tüpleriyle müdahale etmesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde D-100 Karayolu üzerinde bulunan Köroğlu Bölge Trafik İstasyonu'na yakın ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yol üzerinde trafik kontrolü yapan trafik polisleri yangını fark etti. Polisler, araçlarından getirdikleri yangın söndürme tüpüyle yangını söndürdü. Dumanları gören vatandaşlar da polislere yardım ederek, ellerine aldıkları çalılarla yangına müdahale etti. Vatandaşların olay yerinde 2 çocuk gördüğünü söylemesi üzerine çevrede arama yapıldı. Yapılan aramada herhangi bir kişiye rastlanmadı.