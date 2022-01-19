Bolu'da D-100 ve TEM'in Ankara yönü ulaşıma kapandı - Son Dakika

BOLU'da yoğun kar yağışı etkili olurken, TEM ve D-100 yollarının Ankara yönleri, kayan araçlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kar yağışı, TEM yolu ve D-100 yolu geçişlerinde ulaşımı aksattı. TEM yolunun Bolu Doğu gişeleri ile Yeniçağa arasında çok sayıda TIR'ın kayması nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ekipleri de kayan TIR'ları çekmek için çalışma başlattı. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarına rağmen yoğun kar yağışı nedeniyle yollar, yine beyaz örtüyle kaplandı. D-100 yolunun Bolu merkezi geçişinde de kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü, ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.